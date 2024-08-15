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İskenderun'da Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü Ayini Düzenlendi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü dolayısıyla Mar Circos Rum Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu'nun yönettiği ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi ve Meryem Ana'ya Övgü Duası yapıldı. Ayin sonunda katılımcılara ekmek ikramı yapıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde " Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü" dolayısıyla ayin düzenlendi.

Hristiyanlar, ayin için Mar Circos Rum Ortodoks Kilisesi'nde bir araya geldi.

Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu'nun yönettiği ayinde, İncil'den bölümler okundu ve ilahiler söylendi.

Mum yakıp dilek dileyenler "Meryem Ana'ya Övgü Duası" etti.

Ayinde katılımcılara ekmek ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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