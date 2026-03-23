Hatay'da su gider kanalında mahsur kalan kedi ve yavruları kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde su gider kanalında mahsur kalan anne kedi ve yavruları, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan hayvanlar, konteyner kent sakinleri tarafından sahiplenildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde su gider kanalında mahsur kalan kedi ile yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Meydan Mahallesi'ndeki Kore 1 konteyner kentte su gider kanalında doğum yapan kedi ve yavruları burada mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptığı çalışmayla anne kedi ve yavrularını bulunduğu yerden çıkardı.

Kurtarılan kedi ve yavruları konteyner kent sakinleri tarafından sahiplenilerek güvenli bir ortama alındı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar
