İskenderun'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı

İskenderun'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen bayramlaşma programında Kaymakam Muhammet Önder, protokol üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

İskenderun Kaymakamlığınca, hizmet binasının avlusunda bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Kaymakam Muhammet Önder, protokol üyeleri ve vatandaşların bayramını kutladı.

Programa, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık da katıldı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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