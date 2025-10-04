Haberler

İskenderun'da Kablo Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı

İskenderun'da elektrik tesisatındaki kabloları çaldığı iddiasıyla M.T.G. ve Z.D. isimli iki zanlıdan Z.D. tutuklandı. Emniyet, Dumlupınar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda Z.D'yi yakaladı ve adliyeye sevk etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde kablo hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma yaptı.

Şüphelilerin M.T.G. ve Z.D. olduklarını tespit eden ekipler, zanlılardan Z.D'yi yakaladı.

Emniyetteki işleminin ardından adliyeye sevk edilen Z.D sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

M.T.G'nin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
