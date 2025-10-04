İskenderun'da Kablo Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı

İskenderun'da elektrik tesisatındaki kabloları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde kablo hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma yaptı.

Şüphelilerin M.T.G. ve Z.D. olduklarını tespit eden ekipler, zanlılardan Z.D'yi yakaladı.

Emniyetteki işleminin ardından adliyeye sevk edilen Z.D sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

M.T.G'nin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.