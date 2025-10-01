Haberler

İskenderun'da İtfaiye Ekipleri Sıkışan Kediyi Kurtardı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Numune Mahallesi'nde sürücünün kedi sesi duymasıyla ortaya çıktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Numune Mahallesi'nde bir otomobilin motor kısmından kedi sesi gelmesi üzerine sürücü durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
