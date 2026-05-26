Haberler

Hatay'da iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Hatay'da iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde düzenlenen operasyonda 5 bin 200 uyuşturucu hap ve 1500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli İ.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş yerinde 5 bin 200 uyuşturucu hap ve 1500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.G'nin Cebike Mahallesi'ndeki iş yerinde arama yaptı.

Adreste 5 bin 200 uyuşturucu hap, 1500 gram sentetik uyuşturucu, kurusıkı tabanca ve av tüfeği bulan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan ve eşi dahil çok sayıda kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon!Başkan ve eşi dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı

İran, Hamaney'le ilgili haftalardır konuşulan iddiayı doğruladı
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti! Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı

Koltuğa geri döndü, ilk icraatı tartışma yarattı! Listede 24 isim var
Markette akılalmaz olay! Saçlarını kıskanıp ateşe verdi

Markette akılalmaz olay! Saçlarını kıskandığı çocuğa kabusu yaşattı
Netflix'in yıldızı Stewart McLean'dan acı haber: Cansız bedeni bulundu

Bir haftadır aranıyordu: Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu

Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira

Süper starın tek bir öğününün ücreti dudak uçuklattı
300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar