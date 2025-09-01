İskenderun'da Huzur ve Güven Uygulaması
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, huzur ve güven uygulaması gerçekleştirerek sürücü ve yayaların bilgilerini kontrol etti, şüpheli araçları inceledi. İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, vatandaşların taleplerini dinledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktalarında durdurdukları sürücü ve yayaların, Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle bilgilerini kontrol etti.
Ekipler, şüpheli araçlarda da inceleme yaptı.
Uygulama noktalarını ziyaret eden İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, görüştüğü vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel