İskenderun'da Horoz Dövüşü Yapan 14 Kişiye Ceza
Hatay'ın İskenderun ilçesinde horoz dövüşü yaptırdığı belirlenen 14 kişiye toplamda 41 bin 350 lira ceza uygulandı. Emniyet ekipleri, bahis oynatılan bir yerde düzenlemeler yaptı ve dövüştürülen 2 horozu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne götürdü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde "horoz dövüşü" yaptırdığı belirlenen 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza uygulandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'ndeki sokakta "horoz dövüşü" üzerinden bahis oynatıldığını tespit etti.
Adrese giden ekipler, 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza kesti.
Ekipler, dövüştürülen 2 horozu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne götürdü.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel