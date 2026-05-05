Hatay'da Hıdırellez etkinliği düzenlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Hıdırellez kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte, Mar Circus Rum Ortodoks Kilisesi'nde dilekler yazılı kağıtlar dua bölümüne bırakıldı ve mum yakıldı. Peder Yusuf Nikola Papasoğlu, bugünün hem Hıdırellez hem de Aziz George Bayramı için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Hıdırellez kutlandı.

Etkinlikler kapsamında Mar Circus Rum Ortodoks Kilisesi'nde program düzenlendi.

Kutlamaya katılanlar kağıtlara yazdıkları dilekleri kilisedeki dua bölümüne bıraktı ve mum yaktı.

Peder Yusuf Nikola Papasoğlu, AA muhabirine, bugünün, hem Hıdırellez hem de Ortodoks dünyası için özel bir anlam taşıdığını vurguladı.

Papasoğlu, "Bugün Hıdırellez olarak anılıyor lakin Ortodoks kiliselerinde bugün aynı zamanda Aziz George Bayramı'dır. Ancak isimler ne olursa olsun burada Rabb'imiz birdir. Sadece Hristiyanlar değil, Aleviler, Sünniler, her kesimden insan buraya gelip dileklerde bulunuyor. Rabb'imiz inşallah herkesin dileğini yerine getirir ve dualarına cevap verir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar
