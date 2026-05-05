Hatay'da Hıdırellez coşkusu

HATAY'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Corch Kilisesi'nde Hıdırellez'i kutlayan Hristiyan vatandaşlar, mum yakıp, dilek tuttu. Bazı Müslümün vatandaşlar da kliseye gelip, mum yaktı.

İskenderun Aziz Corch Kilisesi, bu yıl da Hıdırellez'i kutlamak isteyen Hristiyan vatandaşların akınına uğradı. Kilisede dua eden Hristiyan vatandaşlar, mum yaktı. Aziz Corch Kilisesi'nde dua eden vatandaşların kimileri sağlık, kimileri ev, araba, sevgili, evlilik, üniversite sınavında başarılı olabilme dileklerinde bulundu. Barış, huzur, iş, aş, sağlık isteyenlerin dileklerini yazdıkları zeytin dallarını kilisenin duvarlarına sürüp, ellerini de duvarlara yaslayarak dualar etti.

Depremde hasarlı olduğu için kilesinin içinde değil, bahçesinde dilekler tutulup, mumlar yakıldı. Ayrıca, bazı Müslüman vatandaşlar da dilek tutmak amacıyla kiliseye gelerek mum yaktı.

Hıdırlılez'in tüm dünyaya, Türkiye'ye, özellikle Hatay'a barış, huzur ve bereket getirmesini dileyen İskenderun Ortodoks Kilisesi Pederi Nicholas Papasoğlu, "Özellikle gördüğümüz gibi her yıl olduğu gibi yine bir yoğunluk var ve milletimiz de her zaman bu ilgiyi hiçbir zaman eksik etmiyor. Rabbimiz de o dualarını kabul etsin inşallah. Bizim için bugün doğu takvimi ile Aziz George Bayramı olarak kutlanır. Şimdi burada tabii ki farklı toplumlardan bir halkımız var. Onlar da kendi inançlarına göre dileklerde bulunuyorlar. Rabbimiz hepimizin dualarını duyar ve cevaplar. İnşallah Rabbimiz de herkesin duasını kabul eder ve cevaplar" diye konuştu.

Öte yandan, Aziz George Kilisesi'nde dilekleri kabul olanlar da tekrar dua ettiklerini ve çikolata, lokum dağıttıklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı