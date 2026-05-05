Haberler

Hatay'da Hıdırellez coşkusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İskenderun'daki Aziz Corch Kilisesi'nde Hıdırellez'i kutlayan Hristiyan vatandaşlar, mum yakarak dileklerde bulundu. Müslüman vatandaşların da katıldığı etkinlikte, dualar ve dilekler barış ve huzur teması etrafında şekillendi.

HATAY'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Corch Kilisesi'nde Hıdırellez'i kutlayan Hristiyan vatandaşlar, mum yakıp, dilek tuttu. Bazı Müslümün vatandaşlar da kliseye gelip, mum yaktı.

İskenderun Aziz Corch Kilisesi, bu yıl da Hıdırellez'i kutlamak isteyen Hristiyan vatandaşların akınına uğradı. Kilisede dua eden Hristiyan vatandaşlar, mum yaktı. Aziz Corch Kilisesi'nde dua eden vatandaşların kimileri sağlık, kimileri ev, araba, sevgili, evlilik, üniversite sınavında başarılı olabilme dileklerinde bulundu. Barış, huzur, iş, aş, sağlık isteyenlerin dileklerini yazdıkları zeytin dallarını kilisenin duvarlarına sürüp, ellerini de duvarlara yaslayarak dualar etti.

Depremde hasarlı olduğu için kilesinin içinde değil, bahçesinde dilekler tutulup, mumlar yakıldı. Ayrıca, bazı Müslüman vatandaşlar da dilek tutmak amacıyla kiliseye gelerek mum yaktı.

Hıdırlılez'in tüm dünyaya, Türkiye'ye, özellikle Hatay'a barış, huzur ve bereket getirmesini dileyen İskenderun Ortodoks Kilisesi Pederi Nicholas Papasoğlu, "Özellikle gördüğümüz gibi her yıl olduğu gibi yine bir yoğunluk var ve milletimiz de her zaman bu ilgiyi hiçbir zaman eksik etmiyor. Rabbimiz de o dualarını kabul etsin inşallah. Bizim için bugün doğu takvimi ile Aziz George Bayramı olarak kutlanır. Şimdi burada tabii ki farklı toplumlardan bir halkımız var. Onlar da kendi inançlarına göre dileklerde bulunuyorlar. Rabbimiz hepimizin dualarını duyar ve cevaplar. İnşallah Rabbimiz de herkesin duasını kabul eder ve cevaplar" diye konuştu.

Öte yandan, Aziz George Kilisesi'nde dilekleri kabul olanlar da tekrar dua ettiklerini ve çikolata, lokum dağıttıklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını resmen ilan etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarifini kendi buldu, 29 yıldır aynı baharatı satıyor

29 çeşit ürünü karıştırıp kendi buldu, 29 yıldır satıyor
Günün magazin bombası: Eda Sakız ve Burak Bulut boşanıyor

Kilolarca altın mutluluk getirmedi! Boşanıyorlar

Fırtınada hayatını kaybeden 23 yaşındaki Nur toprağa verildi

Daha 23 yaşındaydı! Hayatının baharında toprağa verildi
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Tarifini kendi buldu, 29 yıldır aynı baharatı satıyor

29 çeşit ürünü karıştırıp kendi buldu, 29 yıldır satıyor
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız

Arda Güler'in yanına bir Türk daha! İşte Real Madrid'in büyük hayali
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı