İskenderun'da Hacı Adayları Uğurlandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hac farizasını yerine getirecek 97 kişi için uğurlama töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü Ramazan Avcı, hacı adaylarını tebrik etti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hac farizasını yerine getirecek 97 kişi için uğurlama töreni düzenlendi.
Hacı Ahmet Karatoyuk Camisi'nde gerçekleştirilen törende Kur'an-ı Kerim okundu.
Programa katılan İlçe Müftüsü Ramazan Avcı, hacı adaylarını tebrik etti.
Törenin ardından aileleriyle vedalaşan 97 hacı adayı, dualarla uğurlandı.