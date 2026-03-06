Haberler

Tuvalette gizlice kadınların görüntülerini çeken şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun tuvaletinde 15 kadının gizlice fotoğraf ve videosunu çektiği iddia edilen S.K. tutuklandı. Kadınlardan biri ihbarda bulunarak durumu polise bildirdi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde akaryakıt istasyonunun tuvaletinde 15 kadının gizlice fotoğraf ve videosunu çektiği iddiasıyla gözaltına alınan S.K., tutuklandı.

Önceki gün İskenderun ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonuna giden B.N.K. isimli kadın, tuvalette cep telefonu kamerasıyla fotoğrafının ve videosunun çekildiğini fark etti. Kabinden çıkan kadın, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin S.K. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan S.K.'nın cep telefonunu inceleyen ekipler, 4 ayda 15 kadının akaryakıt istasyonunun tuvaletinde gizlice çekilmiş fotoğraf ve videoları bulundu. Şüphelinin akaryakıt istasyonunda çalışmadığı, gizlice girip kadınların fotoğraf ve videolarını çektiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
