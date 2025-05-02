İskenderun’da Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Kaldırıma Çıktı

İskenderun’da Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Kaldırıma Çıktı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu bir otomobil kaldırıma çıkarak elektrikli bisiklete çarptı. Kazada şans eseri yaralanan ya da ölen olmadı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil kaldırıma çıkarak paniğe neden oldu. Kaza sırasında iş yerinin önünde oturan 4 kişinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçedeki Kanatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda ilerlerken kontrolden çıkan 33 ANZ 514 plakalı otomobil, sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki elektrikli bisiklete çarpan otomobil, bir ağaca vurarak durabildi. Kaza sırasında iş yerinin önünde oturan 4 kişi panikle kaçtı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Araçta maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN( Hatay ), Kamera: Hatay,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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