Hatay'da yakalanan firari hükümlünün üst aramasında 500 gram esrar ele geçirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ş.E., vücuduna bantladığı 500 gram esrarla polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, vücuduna bantlayarak gizlemeye çalıştığı 500 gram esrarla yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Yunus Timleri, firari hükümlü Ş.E'nin adresini tespit etti.
Gözaltına alınan hükümlünün, vücuduna 500 gram esrar bantladığı belirlendi.
Hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.E. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli