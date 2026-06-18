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Sahipsiz köpeklerin saldırdığı kedi öldü

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde çarşı esnafının beslediği kedi, sahipsiz 6 köpeğin saldırısına uğrayarak öldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde çarşı esnafının beslediği kedi, sahipsiz 6 köpeğin saldırısında öldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece Çay Mahallesi'ndeki Ayakkabıcılar Çarşısı'nda meydana geldi. Çarşı esnafının beslediği kedi, sahipsiz 6 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklere bir süre karşı koyan kedi, saldırıda öldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Esnaf Zeki Ölmez, sahipsiz köpeklerle ilgili önlem alınmasını istedi.

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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