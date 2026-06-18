Sahipsiz köpeklerin saldırdığı kedi öldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çarşı esnafının beslediği kedi, sahipsiz 6 köpeğin saldırısına uğrayarak öldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
HATAY'ın İskenderun ilçesinde çarşı esnafının beslediği kedi, sahipsiz 6 köpeğin saldırısında öldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece Çay Mahallesi'ndeki Ayakkabıcılar Çarşısı'nda meydana geldi. Çarşı esnafının beslediği kedi, sahipsiz 6 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklere bir süre karşı koyan kedi, saldırıda öldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Esnaf Zeki Ölmez, sahipsiz köpeklerle ilgili önlem alınmasını istedi.
Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı