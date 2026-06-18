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Sahipsiz köpeklerin saldırdığı kedi öldü

Sahipsiz köpeklerin saldırdığı kedi öldü
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde çarşı esnafının beslediği bir kedi, sahipsiz 6 köpeğin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, esnaf önlem alınmasını istedi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde çarşı esnafının beslediği kedi, sahipsiz 6 köpeğin saldırısında öldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Çay Mahallesi'ndeki Ayakkabıcılar Çarşısı'nda meydana geldi. Çarşı esnafının beslediği kedi, sahipsiz 6 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklere karşı koyamayan kedi öldü. Saldırı, güvenlik kamerasına da yansıdı. Esnaf Zeki Ölmez, sahipsiz köpeklerle ilgili önlem alınmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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