Sahipsiz köpeklerin saldırdığı kedi öldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çarşı esnafının beslediği bir kedi, sahipsiz 6 köpeğin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, esnaf önlem alınmasını istedi.
HATAY'ın İskenderun ilçesinde çarşı esnafının beslediği kedi, sahipsiz 6 köpeğin saldırısında öldü.
Olay, dün akşam saatlerinde Çay Mahallesi'ndeki Ayakkabıcılar Çarşısı'nda meydana geldi. Çarşı esnafının beslediği kedi, sahipsiz 6 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklere karşı koyamayan kedi öldü. Saldırı, güvenlik kamerasına da yansıdı. Esnaf Zeki Ölmez, sahipsiz köpeklerle ilgili önlem alınmasını istedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı