Tartıştığı eşini tüfekle öldürdü

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Leyla K. (59), tartıştığı eşi Vahap K. (66) tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçedeki Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kanser tedavisi gören Vahap K. ile eşi Leyla K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Vahap K. evde bulunan tüfekle eşi Leyla K.'ya ateş etti. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri Leyla K.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis Vahap K.'yı gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Leyla K. ise cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

