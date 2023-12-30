Üye Girişi
Haberler

İskenderun'da deprem sonrası yıkım çalışmaları devam ediyor

Güncelleme:
Abone Ol

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, çalışmaları yerinde inceledi ve ağır hasarlı bina sayısının 3 bin 298 olduğunu ve bunlardan 2 bin 704'ünün yıkımının tamamlandığını belirtti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, ilçedeki Kurtuluş Mahallesi'nde sürdü.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de çalışmaları yerinde inceledi.

Demiryürek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince ilçede tespit edilen ağır hasarlı bina sayısının 3 bin 298 olduğunu ve bunlardan 2 bin 704'ünün yıkımının tamamlandığını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Murat Sefa Demiryürek Kahramanmaraş İskenderun Hatay Yıkım Deprem Çevre Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title