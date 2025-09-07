İskenderun'da Denizde İki Hortum Görüntülendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabaha karşı denizde oluşan iki hortum cep telefonlarıyla kaydedildi. Hortumlar, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi.
HATAY'ın İskenderun ilçesinde denizde oluşan 2 hortum cep telefonuyla görüntülendi.
İskenderun Körfezi'nde sabaha karşı denizde 2 hortum çıktı. Kıyı kesiminden görülen hortumlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kısa süre etkili olan hortumlar, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel