İskenderun'da Denizde İki Hortum Görüntülendi

İskenderun'da Denizde İki Hortum Görüntülendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabaha karşı denizde oluşan iki hortum cep telefonlarıyla kaydedildi. Hortumlar, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde denizde oluşan 2 hortum cep telefonuyla görüntülendi.

İskenderun Körfezi'nde sabaha karşı denizde 2 hortum çıktı. Kıyı kesiminden görülen hortumlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kısa süre etkili olan hortumlar, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
