İskenderun'da Denizde Hortum Oluştu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah saatlerinde denizde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kıyıdan görülen hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi ve herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Denizciler Mahallesi açıklarında sabah saatlerinde denizde hortum çıktı. Kıyı kesiminden görülen hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kısa süre etkili olan hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
