Haberler

Hatay'da DENEYAP Dönem Sonu Proje Şenliği düzenlendi

Hatay'da DENEYAP Dönem Sonu Proje Şenliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde DENEYAP Dönem Sonu Proje Şenliği düzenlendi. Öğrenciler 2 yıllık eğitim sürecinde hazırladıkları teknoloji projelerini sergiledi, dereceye girenlere ödüller verildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde DENEYAP Dönem Sonu Proje Şenliği gerçekleştirildi.

İskenderun Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim gören öğrenciler, dönem boyunca hazırladıkları projeleri sergiledi.

Kaymakam Muhammet Önder de şenliğe katılarak öğrencilerin projelerini inceledi.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Kahramanmaraş İl Sorumluluğunun yanı sıra vekaleten Vakfın Hatay İl Sorumluluğu görevini de yürüten Muhammed Mahfuz Erkan, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin 2 yıl boyunca edindikleri bilgi ve birikimi ürünlere dönüştürdüklerini belirterek, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin de öğrencilerin 2 yıllık zorlu eğitim sürecini başarıyla noktaladıklarını söyledi.

Etkinlikte öğrenciler, hazırladıkları teknoloji projelerini davetlilere tanıttı, dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar
Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım

Parayı bıraktığı yeri söyledi! Ne genel merkez ne de başka bir yer
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok

Erdoğan resti çekti! AK Parti teşkilatına dikkat çeken uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeğeni ilk kez açıkladı! İşte Kadir İnanır'ın vasiyeti

Kadir İnanır'ın vasiyeti ortaya çıktı
Türkiye'de forma giyen Ryan Mendes'e tecavüz suçlaması

Türkiye'de forma giyen yıldız futbolcuya tecavüz suçlaması
Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Ahırda hayvanlarla ilgilenirken korkunç şekilde can verdi
Beşiktaş'ta Kassoum Ouattara için geri sayım

Beşiktaş'ta transfer bitmek üzere!
Mourinho gözlerinin yaşına bakmıyor! Tam 7 ayrılık birden

Gözlerinin yaşına bakmadı! Real Madrid'de tam 7 ayrılık birden
Osimhen, aracının önünü kesen Nijeryalı hayranlarını arabadan inip azarladı

Osimhen'i çılgına çeviren olay! Aracından inip herkesi azarladı
Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı

Öğrencileriyle cinsel ilişkiye giren 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı