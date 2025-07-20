İskenderun'da Çocuklara Açık Hava Sineması Etkinliği
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen açık hava sinema etkinliğinde 'Kayıp Balık Nemo' filmi gösterildi. Etkinlikte çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocuklara yönelik açık hava sinema etkinliği düzenlendi.
İskenderun Belediyesince Millet Parkı'na kurulan ekranda "Kayıp Balık Nemo" adlı film gösterildi.
Etkinliğe aileleriyle katılan çocuklara, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel