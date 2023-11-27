İskenderun'da cadde ve sokaklar su altında kaldı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde dün gece etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle sahile yakın cadde ve sokaklar su altında kaldı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde dün gece etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle sahile yakın cadde ve sokaklar su altında kaldı.

İlçede dün gece etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Depremde altyapısı zarar gören sahil kesimlerindeki mahallelerde deniz suyunun da etkisiyle su taşkınları yaşandı. Kaldırım seviyesini aşan su, Atatürk ve Ulu Cami caddelerindeki iş yerlerine taştı. Caddeler, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çok sayıda araç, su taşkınları nedeniyle zarar gördü. Güvenlik önlemleri kapsamında mahallelerin bazı bölümlerinde elektrikler kesildi. Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı. Sabah saatlerinde sağanağın etkisini yitirmesiyle, belediye ekipleri ve bölge halkı, suyun tahliyesi için çalışma yaptı. Su altında kalan caddelerdeki esnaf da iş yerlerine giremediklerini belirterek, çalışmaların tamamlanmasını beklediklerini söyledi.