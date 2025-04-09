İskenderun'da Annesini Boğarak Öldüren Zanlı Tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, annesini boğarak öldürdüğü iddia edilen 20 yaşındaki H. Habraş tutuklandı. Olayla ilgili yapılan soruşturmada zanlı, adliyeye sevk edilerek hakimlikçe tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde annesini boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Denizciler Mahallesi'nde Hüsne Habraş'ın (53) ölümüyle ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, annesini boğarak öldürdüğü öne sürülen oğlu H. Habraş'ı (20) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel