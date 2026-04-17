Anne ve Oğlu Vahşice Öldürüldü, Altınları Gasbedildi

Anne ve Oğlu Vahşice Öldürüldü, Altınları Gasbedildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 54 yaşındaki Zekiye Zont ve 33 yaşındaki oğlu Osman Zont, şüpheliler tarafından öldürüldükten sonra gaspa uğradı. Güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilen şüpheliler, olaydan sonra yakalandı ve tutuklandı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 2 şüpheli tarafından öldürüldükten sonra kolundaki altın bilezikleri gasbedilen Zekiye Zont (54) ile oğlu Osman Zont (33) yan yana toprağa verildi.

Olay, 15 Nisan'da Akçay Mahallesi Avluk Yaylası mevkisinde meydana geldi. Gece saatlerinde hayvanlarını otlatırken boş bir arazide av tüfeği başından vurulmuş erkek cesedi gören çoban, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kontrollerinde cesedin Osman Zont'a ait olduğunu belirledi. Çevrede inceleme yapan ekipler, yakınlarda Zont'un annesi Zekiye Zont'un toprağa yarı gömülü halde cesediyle karşılaştı. Anne ile oğlunun cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.

Yayla yolu güzergahı ve ilçe merkezindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, anne ile oğlunu A.Z. ve K.Z.'nin öldürdüğünü tespit etti. Şüphelilerin, Osman Zont'u av tüfeğiyle öldürdükten sonra ormana bıraktıkları, ardından annesi Zekiye Zont'u evinde boğduktan sonra kolundaki altın bileziklerini gasbedip, ormanda toprağa gömdükleri belirlendi.

Şüpheliler, altınların bir kısmını satmak için gittikleri kuyumcuda güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler, adreslerine yapılan baskında gözaltına alındı. Adresindeki aramada, Zont'a ait altınlar, suçta kullanılan av tüfeği ve anne-oğula ait kıyafetler ele geçirildi.

Jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Zekiye ve Osman Zont'un cenazeleri, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp Aşkarbeyli Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
