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İskenderun'da 23 Nisan Şenliği Coşkusu

İskenderun'da 23 Nisan Şenliği Coşkusu
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen şenlikte, sıfır atık temalı atölye çalışmaları ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Çocuklar palyaço gösterileri ve yüz boyama ile eğlenceli saatler geçirdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 23 Nisan Şenliği gerçekleştirildi.

Millet Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde, sıfır atık temalı atölye çalışmaları yapıldı.

Palyaço gösterilerinin yanı sıra yüz boyama etkinliklerinin de yer aldığı programda çocuklar gönüllerince eğlendi.

Çeşitli ikramların da yapıldığı kutlamalarda çocuklar şiirler okudu.

Etkinliklerin akşam saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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