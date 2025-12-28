Haberler

Hatay'da eğitimlerini tamamlayan 1279 acemi er yemin etti
Hatay'daki İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel eğitimlerini tamamlayan 1279 acemi er, düzenlenen törenle yemin etti. Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya'nın selamlamasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanı, erleri başarılı eğitim süreçleri nedeniyle ailelere teşekkür etti.

Hatay'daki İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel eğitimlerini tamamlayan 1279 acemi er yemin etti.

Komutanlıkta 2025-4B celbi acemi erler için düzenlenen törende sancak geçişi yapıldı.

Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya'nın askerleri ve ailelerini selamlamasının ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Törende konuşan İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanı Deniz Piyade Kurmay Albay Hasan Ardıç, temel askerlik eğitimi boyunca görevlerini hırs, özgüven, cesaret ve fedakarlıkla yapan erleri yetiştirdikleri için ailelere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından daha önce aynı birlikte babası Aydemiz Ataş da vatani görevini yapan Deniz Kamarot Er Deniz Ataş ve diğer başarılı erlere belge verildi.

Dönem birincisi Deniz Muhafız Er Tahsin Şahbaz'ın yaş kütüğüne plaket çakmasından sonra 1279 acemi er yemin etti, geçit töreni yapıldı.

Törene, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu ve İskenderun Deniz Üs Komutan Vekili Deniz İstihkam Albay Naci Altan da katıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
