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İSKENDERİYE - Mısır'da döküm işçilerinin zorlu mesaisi

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İSKENDERİYE - Mısır'da döküm işçilerinin zorlu mesaisi

Mısır'ın İskenderiye kentindeki bir atölyede çalışan döküm işçileri, sıcaklığı 1000 dereceyi aşan kazanların karşısında saatlerce süren hurda madenleri eritme işlemi yapıyor.

Mısır'ın İskenderiye kentindeki bir atölyede çalışan döküm işçileri, sıcaklığı 1000 dereceyi aşan kazanların karşısında saatlerce süren hurda madenleri eritme işlemi yapıyor. Zor şartlar altında ter döken işçiler, tüm risklere rağmen, geçimlerini sağlamak için her gün bu atölyelerde saatlerce mesai yapıyor.

Kaynak: AA / Güncel

İskenderiye Mısır Güncel Haberler

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