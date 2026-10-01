İskeçe Seçilmiş Müftüsü Trampa camilere saldırıları kınadı, güvenlik çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, camilere yönelik saldırıları kınayarak, ibadethanelerin güvenliğinin sağlanması ve toplumun birlik ve dayanışmasının korunması çağrısında bulundu.

Trampa, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, camilerin Batı Trakya Türk azınlığının dini, sosyal ve kültürel yaşamındaki önemine dikkati çekti.

Camilerin ibadetin yanı sıra toplumsal buluşmalara da ev sahipliği yaptığını belirten Trampa, din görevlilerinin azınlığın dini ve milli kimliğinin yaşatılmasında önemli sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Son dönemde camilere yönelik saldırıları kınayan Trampa, ibadethanelere saygı gösterilmesinin ve güvenliklerinin sağlanmasının birlikte yaşam açısından önem taşıdığını vurguladı.

Din hizmetlerinde çocukların, gençlerin, kadınların, ailelerin ve yaşlıların ihtiyaçlarının gözetilmesini isteyen Trampa, "Camilerimizin kapısını açık tutarken gönüllerimizin kapısını da açık tutalım." ifadesini kullandı.

Trampa, camilere katkı sağlayanlara teşekkür ederek, Batı Trakya'da görev yapan din görevlilerinin haftasını kutladı.

Kaynak: AA