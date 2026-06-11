Haberler

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu öğrencilerinden yıl sonu sergisi

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu öğrencilerinden yıl sonu sergisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu'ndan mezun olan 29 işitme engelli öğrencinin eserleri, yıl sonu sergisiyle ziyaretçilere sunuldu. Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, okulun Türkiye'de tek olduğunu vurguladı.

Türkiye'de işitme engelli bireylere mesleki eğitim veren tek yükseköğretim kurumu olan Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulundan mezun olan 29 öğrencinin hazırladığı eserler, yıl sonu sergisiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yunus Emre Kampüsü Engelliler Entegre Yüksekokulunda düzenlenen serginin açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, "Engelliler Entegre Yüksekokulu'ndan bir tane daha yok, burası çok özel. Burada öğrencilerimiz bir yıl hazırlık okuyor. Konuşma, anlama, dinleme, işaret dili ve dudak okuma gibi becerileri edindikten sonra mesleğe hazırlanıyorlar. Özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler, bir meslek sahibi olarak buradan mezun oluyor." diye konuştu.

Adıgüzel, emeği geçen öğretim üyelerine ve sergide eseri bulunan öğrencilere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Adıgüzel daha sonra okul müdürü Prof. Dr. Güzin Karasu Sivas ve öğrencilerden eserler hakkında bilgi aldı.

Sergide, yüksekokulun Grafik Sanatlar ve Seramik lisans programları ile Bilgisayar Operatörlüğü ve Yapı Ressamlığı ön lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin eserleri yer aldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
Canlı anlatım: Dünya Kupası'nın açılış maçı başladı

Dünya Kupası start verdi! Maç çok hızlı başladı

Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim

İran'ın tehdidi işe yaradı, Trump anında geri adım attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Okan Buruk'tan TFF'ye olay tepki: Akıl dışı, vizyonsuzluk

Hedefinde onlar var: Tamamen akıl dışı, vizyonsuzlar!
Sarıyer'de özel okulun sahibi, tartıştığı idari işler müdürünü silahla yaraladı

Özel okul sahibi, kadın çalışanını vurdu
Samsun'da eski eşinin dedesini öldürüp bodrumda saklayan sanık: Hatırlamıyorum

Yaşlı adamın cesedini günlerce saklamıştı! Savunması skandal
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Erling Haaland, Türkiye formasına hayran kaldı

Milli formamız için yaptığı yorum olay oldu!
Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti; olay kamerada

Üniversitede kan donduran anlar kamerada