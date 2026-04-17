Liseli Işıl Öykü Dinç Davası 5 Ay Sonraya Ertelendi... Yakınları, Arkadaşları: "Geç Gelen Adalet İstemiyoruz"

(İSTANBUL) Pendik'te 6 ay önce bir sürücünün çarptığı 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç'in ölümüne neden olmasıyla ilgili davanın 3. duruşması İstanbul Anadolu Adliyesi'nde 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Sanığın adli kontrol tedbirinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı 5 ay sonraya erteledi. Aile, sanığın tutuksuz yargılanmasına ve duruşmanın Adli Tıp Kurumu'nun raporunun beklendiği gerekçesiyle yaklaşık 5 ay sonraya ertelenmesine, "9 saniyelik video 4 aydır incelenemedi mi?" şeklinde tepki gösterdi. Yakınları ve arkadaşları "Katili aklama, MOBESE'yi saklama", "Geç gelen adalet istemiyoruz" şeklinde slogan attı.

Pendik'te 18 Mayıs 2025'te 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç'in ölümüne neden olmaktan tutuklanan Ömer Faruk Ballı (26) hakkında jet hızıyla tahliye kararı veren Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından inceleme başlatılmıştı. Dinç ailesi adliye önünde adalet çağrısı yapmış, baba Yunus Dinç, "50 km ile giden bir araç 38 metre (sürüklenmesine) bir insanın nasıl sebep olabilir? Bizim isyanımız buna. Biz kızımızın adaletini istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Çocuklar siyaset üstüdür. Çocukların siyaseti, partisi yoktur." demişti.

Davaya ilişkin 3. duruşma bugün yapıldı. Sanığın adli kontrol tedbirinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı 5 ay sonraya erteledi. Aile, sanığın tutuksuz yargılanmasına ve duruşmanın Adli Tıp Kurumu'nun raporunun beklendiği gerekçesiyle yaklaşık 5 ay sonraya ertelenmesine, "9 saniyelik video 4 aydır incelenemedi mi?" şeklinde tepki gösterdi. Baba Yunus Dinç, duruşmayı takip eden CHP PM Üyesi Baran Seyhan'a "6 aydır ölüm tehditleri alıyoruz... Bir tane tutuklama, gözaltı kararı yok. Ama ben duruşma salonunda dudağımı kıpırdattım diye polis bana şiişşt diyor. Dudak okuyorlar, niyet okuyorlar" diye yakındı.

Kazadan yaşamını yitiren liseli Işıl Öykü Dinç'in yakınları ve arkadaşları da "Katili aklama, MOBESE'yi saklama", "Geç gelen adalet istemiyoruz" ve "Susmuyoruz, korkmuyoruz, emsal karar bekliyoruz" şeklinde slogan attı.

Duruşmayı Kadıköy'de bıçaklı saldırıda öldürülen Ahmet Matia Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, geçtiğimiz yıl Kastamonu'da araç çarpması sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Yağmur Pehlivanlı için adalet arayışını sürdüren annesi Esin Pehlivanlı, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Cenkçi, Anahtar Parti'li yöneticiler de takip etti.

