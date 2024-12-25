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IŞİD'e Yönelik Operasyonlarda 182 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22 ilde düzenlenen 'Gürz-31-32-33' operasyonları kapsamında 182 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda ayrıca çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen "Gürz-31-32-33" operasyonlarında 182 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı açıklamaya göre, IŞİD terör örgütüne yönelik 22 ilde düzenlenen "Gürz-31-32-33" operasyonlarında  çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"22 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 3 hafta içinde jandarma tarafından düzenlenen 'Gürz-31-32-33' operasyonlarında 182 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Şüphelilerden 43'ü tutuklandı, 24'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden topyekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız.

Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Mersin, İstanbul, İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcılıkları ile  Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

IŞİD'e Yönelik Operasyonlarda 182 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: ANKA / Güncel
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