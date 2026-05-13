47 İlde Daeş Operasyonu: 324 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 47 ilde gerçekleştirilen IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonlarda 324 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sırasında silah ve finansal varlıklar ele geçirildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 47 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 324 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada IŞİD terör örgütüne yönelik yapılan operasyona ilişkin olarak, şunlar kaydedildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik 47 ilde operasyonlar gerçekleştirildi."

Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bilecik, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda; haklarında aranma kaydı bulunduğu, terör örgütüne finansal destek sağladıkları ve geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüpheliler yakalandı. Operasyonlar kapsamında 324 şüpheli yakalandı.


Operasyonlar sonucunda; bir adet tabanca, dört adet tüfek, 122 adet fişek, yaklaşık 9 milyon 679 bin 750 TL değerinde finansal varlık ile örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Kahraman Polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."
Kaynak: ANKA
