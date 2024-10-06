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IŞİD Bomba İmalatı Görüntülerinde Yer Alan Şüpheli Yakalandı

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İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, IŞİD terör örgütünün bomba imalatı görüntülerinde yer alan Rami Haccar yakalanarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

(İSTANBUL) -IŞİD terör örgütünün "bomba imalatı" görüntülerinde yer alan Rami Haccar, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Rami Haccar tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 3 Ekim'de gerçekleştirilen operasyon, IŞİD ve çatışma bölgelerinde bulunan silahlı terör örgütleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği belirlenen, İstanbul'da faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilere yönelik gerçekleştirildi. Operasyonda terör örgütü IŞİD'ın bomba imalatı görüntülerinde yer alan Rami Haccar adlı şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IŞİD Bomba İmalatı Görüntülerinde Yer Alan Şüpheli Yakalandı
Kaynak: ANKA / Güncel

Uluslararası İlişkiler Operasyon Politika Güvenlik İstanbul 3-sayfa Güncel Terör Işid

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