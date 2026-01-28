Haberler

Dünyaca ünlü ABD'li yayıncı IShowSpeed'e Gana pasaportu verilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Popüler içerik üreticisi Darren Watkins, Gana'yı ziyaretinin ardından Gana pasaportu almaya hak kazandı. Gana Dışişleri Bakanı, Watkins'i ülkenin kültür elçisi olarak nitelendirerek, onun Gana ile olan bağlarını vurguladı.

"IShowSpeed" ismiyle bilinen ABD'li popüler içerik üreticisi Darren Watkins'a, Afrika turu kapsamında ziyaret ettiği Gana'nın ardından Gana pasaportu verilmesinin onaylandığı bildirildi.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, ABD merkezli Facebook sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Watkins'in Gana ile "inkar edilemez bağlarının" teyit edildiğini belirtti.

Watkins'i "Gana'nın kültürünü dünyaya tanıtan değerli bir elçi" olarak nitelendiren Ablakwa, bu kapsamda IShowSpeed'e Gana pasaportu verilmesine onay verildiğini duyurdu.

YouTube'da 50 milyondan fazla abonesi bulunan 21 yaşındaki Afrika kökenli Watkins, "Speed Does Africa" adını verdiği ve 20 ülkeyi kapsayan Afrika turu çerçevesinde Gana'yı ziyaret etmiş, ülkedeki temaslarını milyonlarca izleyicisine canlı yayınlarla aktarmıştı.

Watkins, Gana'da yaptığı yayın sırasında annesinin Ganalı olduğunu ifade ederek, ülkeye özel bir bağ hissettiğini dile getirmişti.

Canlı yayınlarla dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Watkins'in Afrika turu, sosyal medyada Afrika kıtasına yönelik önyargıların kırılmasına katkı sunduğu gerekçesiyle çok sayıda olumlu yorum almıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz

Trump'ın tehdidi hiç korkutmadı! İran'ın yanıtı zehir zemberek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali

Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Okan Buruk'un Manchester City'ye karşı planı hazır

Manchester City'i böyle yıkacak
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül