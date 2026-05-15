Doğu Kudüs'te Provokatif Bayrak Yürüyüşü

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, İsrail'in 1967'deki işgalini kutlamak için düzenlenen provokatif "bayrak yürüyüşü"ne on binlerce aşırı sağcı İsrailli katıldı.

İsrail'de fanatik gruplar, her yıl İsrail ordusunun Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin İbrani Takvimi'ne göre yıl dönümünde söz konusu provokatif yürüyüşü gerçekleştiriyor.

Sayıları binleri bulan aşırı sağcı İsrailliler, "Araplara ölüm", "Köyün yansın" sloganları atarak ellerinde İsrail bayrakları ile Eski Şehir'in tarihi Şam Kapısı'ndan girdi.

İsrail polisinin kentin çeşitli bölgelerine çok sayıda barikat kurduğu ve Filistinlilerin Eski Şehir bölgesine girmesine izin vermediği görüldü.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından fanatik İsraillilerin toplandığı Şam Kapısı'na geldi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da provokatif etkinlikte fanatik gruplar Şam Kapısı'ndan Eski Şehir'e ırkçı marşlar eşliğinde girerek Burak (Ağlama) Duvarı'na kadar yürüdü.

Fanatik Yahudilerden Eski Şehir'deki Filistinliler ve gazetecilere saldırı

Sabah erken saatlerden itibaren provokatif "bayrak yürüyüşü" için Şam Kapısı'nda toplanmaya başlayan aşırı sağcı İsrailliler, Eski Şehir girişinde Filistinlilere sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

Bölgedeki gazeteciler de aşırı sağcı İsrailli grupların hedefi oldu. Fanatik gruplar görevini yapmaya çalışan basın mensuplarına saldırarak çekim yapmalarına engel olmaya çalıştı.

İsrail polisinin fanatik grupların Filistinlilere ve dükkanlarına saldırılarına karşı kalkan oluşturmak için Eski Şehir içinde bulunan aktivistleri zorla bölgeden uzaklaştırdığı da görüldü.

Öte yandan polis, Eski Şehir'deki tüm basın mensuplarını zorla Şam Kapısı'ndan dışarı çıkarırken ırkçı sloganlar atan gruba bir müdahalede bulunmadı.

Provokatif yürüyüşe katılan fanatik grupların Eski Şehir'in Hristiyan Mahallesi'nin sakinlerine saldırıda bulunduğu görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Provokatif "bayrak yürüyüşü" her yıl düzenleniyor

Fanatik İsrailli gruplar, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla İbrani Takvimi'ne göre her yıl provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

Yürüyüşte on binlerce aşırı sağcı İsrailli, Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinden geçiyor.

İsrail polisi, yürüyüş süresince Filistinlilerin yaşadığı bölgeleri yaya ve araç trafiğine kapatıyor. İsrail bayraklarıyla ırkçı marşlar söyleyerek yürüyen binlerce fanatik Yahudi yerleşimcinin Filistinlilere, dükkanlarına, evlerine, araçlarına saldırdığı olaylar yaşanıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Kudüs'ün doğusunu işgal etti. Uluslararası hukuka göre, Doğu Kudüs işgal altında kabul ediliyor.

Ancak İsrail, 1980'de tek taraflı şekilde Kudüs'ü "bütün ve birleşik başkenti" olarak ilan etti. İsrail'in bu kararı uluslararası toplum tarafından kabul görmedi.

İsrail'in Doğu Kudüs'te demografik dengeyi Yahudi nüfusa göre dengelemek için inşa ettiği yerleşim yerleri de hukuka aykırı sayılıyor.

Doğu Kudüs'ü gelecekteki başkenti olarak kabul eden Filistin, İsrail'i şehirdeki Filistinli nüfusa ayrımcılık uygulamak ve "kenti Yahudileştirmeye çalışmakla" suçluyor.