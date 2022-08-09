İşe başladığı gün kazada yaralanan motorlu kurye yaşamını yitirdi Sakarya'da, motorlu kurye olarak işe başlayan Enes Aygüneş, ilk mesai gününde trafik kazasında yaralandı. Aygüneş, kaldırıldığı hastanede 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay, geçen cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Adapazarı Şeker Mahallesi Ak Sokak üzerinde meydana geldi. Zincirleme trafik kazasında kamyonet, minibüs ve motosiklet çarpıştı. Kazada motorlu kuryelik yapan Enes Aygüneş yola savrularak yaralandı. İŞE BAŞLADIĞI GÜN HAYATININ SONU OLDU 19 yaşındaki Enes Aygüneş, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Aygüneş, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi. İşe başladığı ilk iş gününde kaza geçiren Enes Aygüneş' in cenazesi bugün Karasu Kurudere Mahallesi Kocataş Mezarlığında toprağa verildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek Sakarya Güncel Haberler

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