İşçi Konfederasyonları ile Toplantı

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ile Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıda, işçi konfederasyonlarının talep ve önerileri ele alındı. Görüşmede çalışma hayatına ilişkin güncel konular istişare edilirken, taraflar sosyal diyalog ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.