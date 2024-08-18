Üye Girişi
Haberler

İşçi Emeklisi Depremzede Leyleğe Sahip Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de yaşanan depremde evi yıkılan işçi emeklisi, yol kenarında yaralı bir leyleği fark ederek sahip çıktı. Leylek, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

OSMANİYE'de işçi emeklisi depremzede Sebahattin Demirel'in yol kenarında fark edip sahip çıktığı yaralı leylek, haber verilmesi üzerine Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı. Yaban hayvanı acil müdahale ve rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alınan leyleğin, uçma yetisini kazandıktan sonra tekrar doğaya salınacağı kaydedildi.

Toprakkale ilçesi Göçmenler Mahallesi'nde oturan 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde evi ağır hasar aldığı için yıkılan işçi emeklisi Sebahattin Demirel, il merkezinden ilçeye dönerken yol üzerinde yaralı bir leyleği fark etti. Hemen leyleği bulunduğu yerden alan ve evine götüren Demirel, leyleğe ilk müdahaleyi kendisi yaptı. Hayvanı ilk gördüğünde hareketsiz halde olduğunu belirten Demirel, "Alıp ilk bakımlarını yaptım. Veteriner aradım ama bulamadım. Sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerini aradım. Sağ olsunlar geldiler, aldılar. Sanırım elektrik çarpmış ve bunun gibi ekiplerin elinde birçok yaralı halde leylek varmış. Tedavisine başlanıldı" ifadelerini kullandı.

Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ise yaralı leyleği Toprakkale'ye kadar gelerek hayvanseverin evinden aldı. Konulduğu özel kafes ile DKMP Şubesi Yaban hayvanı acil müdahale ve rehabilitasyon merkezine götürülerek veteriner hekim tarafından meyanesine başlanılan leyleğin iyileşmesinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı kaydedildi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: Osmaniye,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Parklar Müdürlüğü Osmaniye Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Amedspor- İstanbulspor maçı hangi kanalda? Amedspor- İstanbulspor maçı nereden izlenir? Mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı? 2024 mesai saatleri kısalıyor mu? Batılı tarzda ilk tiyatro nedir? Batılı tarzda ilk tiyatro eserinin adı ne, yazarı kim? Orkideye nasıl bakılır, ne kadar su verilir? Orkide çiçeğinin özelliği nedir, toprağı nasıl olmalı? Orkide bakımı püf noktaları! SON DAKİKA: Bolu'da orman yangını! Bolu'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Bolu'da son durum nedir? Sana Değer programının sunucuları kim? Seda Sayan programı neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak? CANLI DÖVİZ KURU 19 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç sorgulama ekranı! Silahla araba durduran sivil polis! Hatay'da ne oldu, olay ne? Sivil polis neden vatandaşa silah çekti? Tarihte bugün ne oldu? 19 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 19 Ağustos Euro kaç lira? Öyle Bir Geçer Zaman Ki Aylin neden öldü? Roblox ne zaman açılacak? 19 Ağustos Pazartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... GELİNİM MUTFAKTA 19 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen mülakat sonuçlarına nasıl bakılır? Yeşil pasaport kimlere verilir, nasıl alınır ve şartları ne? Yeşil pasaport hangi ülkelerde geçerli? Ali Koç'u iterek düşüren kim? Fatih Özkan kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçında ne oldu? Feyyaz Uçar kimdir? Feyyaz Uçar kaç yaşında, nereli?
title