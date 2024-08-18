İşçi Emeklisi Depremzede Leyleğe Sahip Çıktı

OSMANİYE'de işçi emeklisi depremzede Sebahattin Demirel'in yol kenarında fark edip sahip çıktığı yaralı leylek, haber verilmesi üzerine Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı. Yaban hayvanı acil müdahale ve rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alınan leyleğin, uçma yetisini kazandıktan sonra tekrar doğaya salınacağı kaydedildi.

Toprakkale ilçesi Göçmenler Mahallesi'nde oturan 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde evi ağır hasar aldığı için yıkılan işçi emeklisi Sebahattin Demirel, il merkezinden ilçeye dönerken yol üzerinde yaralı bir leyleği fark etti. Hemen leyleği bulunduğu yerden alan ve evine götüren Demirel, leyleğe ilk müdahaleyi kendisi yaptı. Hayvanı ilk gördüğünde hareketsiz halde olduğunu belirten Demirel, "Alıp ilk bakımlarını yaptım. Veteriner aradım ama bulamadım. Sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerini aradım. Sağ olsunlar geldiler, aldılar. Sanırım elektrik çarpmış ve bunun gibi ekiplerin elinde birçok yaralı halde leylek varmış. Tedavisine başlanıldı" ifadelerini kullandı.

Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ise yaralı leyleği Toprakkale'ye kadar gelerek hayvanseverin evinden aldı. Konulduğu özel kafes ile DKMP Şubesi Yaban hayvanı acil müdahale ve rehabilitasyon merkezine götürülerek veteriner hekim tarafından meyanesine başlanılan leyleğin iyileşmesinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı kaydedildi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: Osmaniye,