İscehisar'da "Şehirlerin Kalbi Camilerde Buluşalım" programı yapıldı
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Hacı Osman Öztürk Yaşar Usta Camisi'nde düzenlenen programda, ilçe vaizi Abdullah Bünyamin Türkoğlu dini konularda sohbet etti ve dualar yapıldı. Katılımcılara kahvaltı ikram edildi ve bu tür programların ramazan ayına kadar devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA / Hakan Şimşek - Güncel