İscehisar'da "Şehirlerin Kalbi Camilerde Buluşalım" programı yapıldı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Hacı Osman Öztürk Yaşar Usta Camisi'nde düzenlenen programda, ilçe vaizi Abdullah Bünyamin Türkoğlu dini konularda sohbet etti ve dualar yapıldı. Katılımcılara kahvaltı ikram edildi ve bu tür programların ramazan ayına kadar devam edeceği bildirildi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde "Şehirlerin Kalbi Camilerde Buluşalım" programı düzenlendi.

Hacı Osman Öztürk Yaşar Usta Camisi'nde İscehisar Müftülüğünce gerçekleştirilen programda, ilçe vaizi Abdullah Bünyamin Türkoğlu, dini konularda sohbet etti.

Duaların yapıldığı programda, vatandanşlara kahvaltı ikram edildi.

Bu tür programların, ramazan ayına kadar devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Hakan Şimşek - Güncel
