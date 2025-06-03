İscehisar'da çevre projesi hazırladı

İscehisar'da çevre projesi hazırladı
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İscehisar ilçesindeki Şehit Ahmet Kaplan İlkokulu tarafından "Kompost Makinesiyle Gübre Üretimi ve Uygulama Bahçesi" projesi hayata geçirildi.

İscehisar ilçesindeki Şehit Ahmet Kaplan İlkokulu tarafından "Kompost Makinesiyle Gübre Üretimi ve Uygulama Bahçesi" projesi hayata geçirildi.

Okul bahçesinde uygulanan projede öğrenciler, atık maddelerin geri dönüştürülmesiyle çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşamı öğreniyor.

Okul Müdürü Mustafa Akyıldız, öğrenmenin en kalıcı yolunun yaparak ve yaşayarak öğrenmek olduğunu belirtti.

Çocukların doğaya duyarlı bireyler yetişmesini önemsediklerini aktaran Akyıldız, "Kompost makinemiz sayesinde öğrencilerimiz, atıkların geri dönüştürülerek yeniden toprağa kazandırılmasını uygulamalı olarak deneyimliyor. Bu süreçte üretilen gübreyle sebze ve çiçeklerini kendileri yetiştiriyor. Öğrenmenin en kalıcı yolu, yaparak ve yaşayarak öğrenmektir."ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Şimşek - Güncel
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