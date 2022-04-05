İscehisar'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi

İscehisar ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı gerçekleştirildi.

İlçenin Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonunda konuşan, İscehisar Kara Mehmet Devlet Hastanesi Başhekimi İlker Ahmet Çınar, çalıştayın amacının çocukları, gençleri ve vatandaşları bağımlılık yapan zararlı maddelerden uzak tutmak, kullananların bırakmalarını sağlamak ve önleyici önerileri toplamak olduğunu söyledi.

Çınar, "Katılımcılara, gençlere, kurum müdürlerine vatandaşlara bağımlılık yapan zararlı maddelerin verdiği zararlar ve ailelerin bu konuda çocukları için yapabileceklerini, izlenecek yolları paylaştık. Toplumun önemli bir sorununa hep birlikte çareler üreterek gençlerimizin ve çocukların yanında olmaya çalıştık." dedi.

İscehisar Belediye Başkan Yardımcısı Gülsefa Azgın da bu konunun önemli ve üzerine düşülmesi gereken bir konu olduğunu belirtti.