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İscehisar Belediye Başkanı Pazar Yerini Ziyaret Etti

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İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan, ilçede kurulan pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Pazar yerindeki esnaf ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Kılınçarslan, istek ve talepleri dinledi.

Kılınçarslan, yaptığı açıklamada, "Her hafta kurulan semt pazarımızda bayram dolayısıyla yoğunluk var. Esnaf ve ilçe halkımızın en iyi şekilde hizmet alması ve alışveriş yapması için ekiplerimizle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Seyhan Politika Güncel Haberler

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