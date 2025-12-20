Haberler

İŞ YERİNDE TARTIŞTIĞI 2 KİŞİYİ TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir tekel bayisi sahibi, iş yerinde tartıştığı iki kişiyi tabancayla vurup öldürdü. Olayın ardından şüpheli, polise teslim oldu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tekel bayisi sahibi Ö.Y. (51), iş yerinde tartıştığı Abdulkadir Erkan (33) ve Nurettin Süleyman Ertem'i (56) tabancayla vurup öldürdükten sonra olay yerine gelen polislere teslim oldu.

Mimar Sinan Mahallesi'nde tekel bayisi işleten Ö.Y., dün saat 23.00 sıralarında iş yerine gelen Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem ile iddiaya göre içki içmeye başladı. Bir süre sonra taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Y., ruhsatsız tabancasıyla Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem'e ateş etti. Büfeden gelen silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem'in hayatını kaybettiği belirlendi. İş yeri sahibi Ö.Y. ise polis ekiplerine olayda kullandığı tabancasıyla teslim oldu. Polis merkezine götürülmek üzere iş yerinden çıkarılan Ö.Y.'nin, çevredekilere "İş yerime çökmek istediler, ondan öldürdümö dediği belirtildi. Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem'in cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
