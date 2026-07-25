İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan PVC ustası, 6 gün sonra hastanede öldü

ADANA'da iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan PVC ustası Ali Güloğlu (45), tedavi gördüğü hastanede hayatını 6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 20 Temmuz'da saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Başlarında kask bulunan 2 şüpheli, motosikletle PVC ustası Ali Güloğlu'nun iş yerinin önüne geldi. Şüphelilerden biri motosikletten inerek iş yerine girdi. Belindeki tabancayı çıkaran şüpheli, taburede oturan Güloğlu'na peş peşe ateş açtı. Karnından ve bacağından vurulan Güloğlu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler geldikleri motosikletle kaçtı. Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Güloğlu, olayın ardından çevredeki esnaf ve yakınlarının yardımıyla otomobille hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. Ayrıca Güloğlu'nun iş yeri ile üst katındaki evinin daha önce de iki kez kurşunlandığı belirtildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ali Güloğlu, kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı