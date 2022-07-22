İş yerinde bulduğu altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İş yerinde bulduğu altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti

Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
İş yerinde bulduğu altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti

market sahibi Hüseyin Sevinç, iş yerinde bulduğu, içerisinde altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti.

market sahibi Hüseyin Sevinç, iş yerinde bulduğu, içerisinde altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti.

Olay, Cuma Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir yapı- markette meydana geldi. Market sahibi Hüseyin Sevinç, iş yerinde bulduğu çantayı açınca içerisinde 5 adet çeyrek altın, 3 adet Ata Lira ve 3 bin 280 TL nakit para olduğunu gördü. Sevinç, sahibine ulaşamadığı çantayı İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Zabıta ekipleri çantanın sahibi Tacil Sancak'a ulaşarak belediyeye davet etti. Çantasını teslim alan Sancak, iş yeri sahibi Sevinç'e teşekkür etti.


Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title