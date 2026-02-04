İş Sanat atölyeleri, çocukları sanatçılar ve eserleriyle tanıştıracak

İş Sanat tarafından Beyoğlu'ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi ve Eminönü'ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi'nde ücretsiz atölyeler düzenlenecek.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, çocukları usta sanatçılar ve sanatçıların eserleriyle tanıştıracak atölyeler, temel sanatsal kavramları duyular yoluyla keşfetmeye odaklanıyor.

"Renkli Şehir Haritaları", "Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Motifleri", "Melahat Üren'den İlhamla Eskiz Atölyesi" ve "Köklerden Gökyüzüne" başlıklarında düzenlenecek atölyeler, müzenin "Yan Yana" adlı süreli sergisinden ilham alırken, sulu boya, eskiz ve portre atölyeleri ise minik sanatçıları, şekillerin, renklerin ve dokuların dünyasıyla tanıştıracak.

Bu ay sanatçı Ayşegül İzer'in konuk olacağı "Müzede Sanat Buluşması" atölyelerinde ise çocuklar, İzer'in "İlkbahar", "Yaz", "Sonbahar" ve "Kış" isimli resimli enstalasyonlarından ilhamla kendi tasarımlarına imza atacak.

Çocuklar ayrıca "Dünya Kediler Günü" için Türkiye İş Bankası Müzesi'nin "Şık Kediler" atölyesinde bir araya gelecek.

"Canlanan Kartpostallar" atölyesinde ise kağıtlar çocukların dokunuşlarıyla derinlik kazanacak.