Haberler

İş Sanat atölyeleri, çocukları sanatçılar ve eserleriyle tanıştıracak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İş Sanat, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi ve Müzesi'nde çocuklar için ücretsiz sanat atölyeleri düzenleyecek. Atölyelerde usta sanatçılarla tanışacak olan minikler, çeşitli sanatsal kavramları öğrenme fırsatı bulacaklar.

İş Sanat tarafından Beyoğlu'ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi ve Eminönü'ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi'nde ücretsiz atölyeler düzenlenecek.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, çocukları usta sanatçılar ve sanatçıların eserleriyle tanıştıracak atölyeler, temel sanatsal kavramları duyular yoluyla keşfetmeye odaklanıyor.

"Renkli Şehir Haritaları", "Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Motifleri", "Melahat Üren'den İlhamla Eskiz Atölyesi" ve "Köklerden Gökyüzüne" başlıklarında düzenlenecek atölyeler, müzenin "Yan Yana" adlı süreli sergisinden ilham alırken, sulu boya, eskiz ve portre atölyeleri ise minik sanatçıları, şekillerin, renklerin ve dokuların dünyasıyla tanıştıracak.

Bu ay sanatçı Ayşegül İzer'in konuk olacağı "Müzede Sanat Buluşması" atölyelerinde ise çocuklar, İzer'in "İlkbahar", "Yaz", "Sonbahar" ve "Kış" isimli resimli enstalasyonlarından ilhamla kendi tasarımlarına imza atacak.

Çocuklar ayrıca "Dünya Kediler Günü" için Türkiye İş Bankası Müzesi'nin "Şık Kediler" atölyesinde bir araya gelecek.

"Canlanan Kartpostallar" atölyesinde ise kağıtlar çocukların dokunuşlarıyla derinlik kazanacak.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti! İşte yardım yapılacak kalemler

Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti! 3 kalemde yardım yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke cehennemi yaşadı! Yüzlerce ev dakikalar içinde küle döndü

Ülke cehennemi yaşadı! Yüzlerce ev dakikalar içinde küle döndü
Divanın altından dram çıktı: Kapağı açan yetkililer...

Divanın altından dram çıktı: Kapağı açan yetkililer...
Suudi Arabistan'da ilginç Ronaldo ilanı

"Nereden nereye" dedirten kare
Erzurum-İstanbul uçağında ilginç anlar: Yolculardan helallik istedi

Erzurum-İstanbul uçağına 1 saat 15 dakika rötar yaptıran yolcu
Ülke cehennemi yaşadı! Yüzlerce ev dakikalar içinde küle döndü

Ülke cehennemi yaşadı! Yüzlerce ev dakikalar içinde küle döndü
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu

Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı kahretti
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu

Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu