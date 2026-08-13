Yeşilhisar'da Motosiklet ve İş Makinesi Çarpıştı: 1 Ölü
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, saat 20.00 sıralarında Erdemli Kavşağı'nda meydana gelen kazada, O.A. yönetimindeki iş makinesi ile A.Ç. (24) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Ağır yaralanan ve mevsimlik tarım işçisi olduğu öğrenilen A.Ç., Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde iş makinesi ile çarpışan motosikletin sürücüsü A.Ç. (24) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Yeşilhisar ilçesi Erdemli Kavşağı'nda meydana geldi. O.A. idaresindeki 50 2001 003 plakalı iş makinesi ile A.Ç. yönetimindeki 63 ANB 958 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan mevsimlik tarım işçisi olduğu öğrenilen A.Ç.'yi Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. A.Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.