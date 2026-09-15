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İş makinesi alev alev yandı

İş makinesi alev alev yandı
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BURSA’nın Kestel ilçesinde hareket halindeyken motor kısmından alev alan iş makinesi yandı.

BURSA'nın Kestel ilçesinde hareket halindeyken motor kısmından alev alan iş makinesi yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Bursa-Ankara kara yolu Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkisindeki rampada saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Hareket halindeyken motor kısmından duman yükseldiğini fark eden sürücü, iş makinesini yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. İş makinesi bir anda alev alev yanmaya başlarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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