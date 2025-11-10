Haberler

İş Kazasında Ölen Musa'nın Ailesi Adalet Bekliyor

Antalya'da bir şantiyede geçirdiği iş kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Musa Ören'in annesi Zeynep Ören, oğlunun ölümüyle ilgili adalet arayışını sürdürüyor. 1 yıldır süren dava süreci ve iş güvenliği ihmalleri üzerine konuşan Ören, suçluların ceza almasını talep ediyor.

1) İŞ KAZASINDA ÖLEN MUSA'NIN AİLESİ ADALET BEKLİYOR

ANTALYA'da, çalıştığı şantiyede, beton mikserinin yüksek gerilim hattına temasıyla akıma kapılıp yaşamını yitiren Musa Ören'in (20) annesi Zeynep Ören, 1 yıldır adalet arayışını sürdürüyor. Ören, "Oğlumun hakkını istiyorum, suçlular ceza almadıkça içim soğumayacak" dedi.

Musa Ören, Sakarya'nın Arifiye ilçesinden çalışmak için gittiği Antalya'da, 3 Ekim 2024'te beton mikserinin pompasının yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılıp hayatını kaybetti. Ören'in ölümüne ilişkin, Antalya 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde M.A. ve O.Y. hakkında, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. Davada bugüne kadar 4 duruşma yapıldı. Henüz karara çıkmayan duruşmada, bilirkişi raporlarında iş güvenliği ihmali ve kusur tespit edildi.Musa Ören'in annesi Zeynep Ören, mahkemeden adaletli bir karar çıkmasını bekliyor. Oğlunun ölümünün ardından adalet arayışına devam eden Ören, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatarak, "Oğlum Antalya'ya beton dökmeye gitti ama önlem alınmadığı için hayatını kaybetti. Yüksek gerilim hattına pompa değiyor, oğlum elektrik akımına kapılıyor. Bana 'kör noktadaydı' dediler ama değilmiş. Oğlum orada öldü, kimse sahip çıkmadı. Diğer çarpılanları alıyorlar ama benim oğlum orada köpek yavrusu gibi kalıyor. Benim oğlum köpek yavrusu değildi" dedi.

'HERKES SUÇSUZ AMA ÖLEN BENİM OĞLUM'

Oğlunun çalıştığı şirketin olaydan sonra başsağlığı için bile aramadığını belirten Ören, "Bir yıldır ne bir 'Başın sağ olsun' dediler, ne ilgilendiler. Oğlumun telefonu 46 gün sonra geldi, içindeki bilgiler silinmişti. Nüfus cüzdanına bile ulaşamadık. Her duruşmada yeni bilirkişi raporu isteniyor. Herkes suçsuz ama ölen benim oğlum. Sanki suçlu benim çocuğum" diye konuştu.Oğlunun ölümüyle çok üzüldüğünü dile getiren Zeynep Ören, "Oğlumun ardından yüz felci oldum, verem oldum. Artık sadece nefes alıyorum ama adalet arayışımı bırakmayacağım. Suçlular ceza almadan içim soğumayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
